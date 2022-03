Athlétisme: Barak Ali, si fier de porter les couleurs du Tchad

Entretien

Il a quitté son pays à 12 ans pour rallier l’Europe via la Libye et la traversée de la Méditerranée. L’Italie puis la France où il s’est posé à Boulogne-sur-Mer. Barak Ali a une histoire poignante. Âgé aujourd’hui de 24 ans, il a tenu à Belgrade en Serbie, où se tenaient les Mondiaux d’athlétisme en salle (18-20 mars), la promesse qu’il s’était faite, il y a quelques années, quand il a commencé la course à pied : participer un jour à un grand championnat avec le maillot du Tchad.

RFI : Barak Ali, parlez-nous déjà de votre série du 3000 mètres, à la Stark Arena de Belgrade, aux Championnats du monde en salle d’athlétisme. On vous a vu jouer des coudes dès les premiers mètres pour vous porter en tête du peloton.

Barak Ali : En fait, c’est un pari que j’avais pris un jour pour montrer mon pays. Quand j’étais plus jeune, je me suis rendu compte que personne ne connaissait mon pays. Avec mes amis français, ils me demandaient « Barak tu viens d’où ? ». Et quand je répondais « Tchad », ils me disaient, « on ne connaît pas ! » Je leur rétorquais, « mais vous connaissais le Kenya, l’Ethiopie ? » Là, oui, ils me parlaient des champions Kipchoge ou Gebrselassie mais le Tchad ils ne connaissaient pas. C’est parti de là, je leur ai dit, vous verrez un jour je porterais le maillot du Tchad et tout le monde verra ! Donc c’est pour ça que je suis parti devant sur le 3000m pour que tout le monde le voit, ce maillot. Pour que les gens comprennent que le Tchad ça n’est pas que la guerre mais aussi le sport.

Mais vous êtes parti un peu vite dans cette course, non ? Au bout de deux tours en tête, vous avez dû vous arrêter et abandonner à cause d’une douleur à la cuisse...

On ne peut pas dire que j’ai abandonné, je suis un guerrier ! Mais oui, en fait, c’était la première fois que je faisais une course en salle avec des virages relevés, je manque un peu de technique. J’ai eu peur de me blesser plus gravement en me faisant une déchirure quand j’ai ressenti la douleur. C’était plus prudent de m’arrêter. Mais le plus important c’était d’être là pour représenter les 16 millions de Tchadiens.

Ces Championnats du monde en salle, vous en avez profité pleinement ?

Bien sûr, car ça fait rêver. Les meilleurs du monde sont là. De courir à leurs côtés, c’est fantastique. J’ai pu m’échauffer par exemple avec Selemon Barega [L’Ethiopien qui a gagné la finale du 3000m, Ndlr] et Aregawi. Les Ethiopiens, ils m’ont encouragé. Leur coach m’a donné son contact. C’est important parce que je suis venu tout seul ici. Je suis le seul Tchadien.

Vous avez 24 ans. Cela ne fait que 5 ans que vous vous êtes mis à la course à pied. Avant cela, vous avez vécu des heures difficiles, une sacrée histoire ?

J’avais 12 ans lorsque j’ai décidé de quitter le Tchad, mon pays. Je me suis retrouvé d’abord en Libye. Après j’ai traversé la Méditerranée, on était 300 sur un bateau et je suis arrivé en Italie. Les gens étaient choqués parce que j’étais très jeune. J’ai été accueilli par les Italiens. Je suis allé à l’école en Italie, je parle l’italien couramment. Ensuite j’ai voulu aller en Angleterre, mais à Calais la police nous a interceptés. On m’a dit « tu es mineur », j’ai été placé dans un foyer. J’ai pu aller au collège et au lycée en France, passer des diplômes. Aujourd’hui je suis installé à Boulogne-sur-Mer dans le Nord de la France où je travaille.

De goûter au haut niveau avec ces Championnats du monde d’athlétisme en salle, forcément ça donne envie de revenir ?

C’est sûr, Championnats du monde, Jeux olympiques, je veux revenir pour chercher la médaille ! Direct ! Nous, les Tchadiens, on est des guerriers, on n’a peur de rien. Mais pour cela, on a besoin de soutien. Atteindre le haut niveau en travaillant 35 heures par semaine, c’est compliqué, vous savez. Regardez Jimmy Gressier, le demi-fondeur français, c’est un ami, comme un frère pour moi [Jimmy Gressier est originaire et licencié à Boulogne-sur-Mer, il est triple champion d’Europe espoir de cross, Ndlr]. Lui, il enchaîne les stages, des entraînements biquotidiens, etc...

Pour progresser il n’y a pas de secrets, il faut courir tous les jours, tous les jours, deux fois par jour ?

Quand tu es athlète, tu dois pouvoir ne penser qu’à ça. Ne penser qu’à courir. Ne pas avoir à se demander comment tu vas payer ton loyer ou acheter à manger. Il faudrait que l’État puisse donner un salaire fixe et quelques sponsors. Nous, athlètes tchadiens, nous avons besoin de ça. Et là, nous pourrons aller chercher des résultats. J’espère que d’avoir représenté ici le Tchad, aux Mondiaux d’athlé, ça va permettre d’aller dans ce sens. Mais je ne dis pas ça que pour moi. Ce sont tous les sportifs tchadiens qu’il faut aider. Je ne demande qu’à rencontrer le Président tchadien Mahamat Idriss Deby pour lui parler de tout ça.

