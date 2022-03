Cyclisme: victoire historique de l'Erythréen Biniam Girmay sur la classique Gand-Wevelgem

L'Érythréen Biniam Girmay a remporté dimanche 27 mars Gand-Wevelgem, la première victoire d'un coureur d'un pays d'Afrique subsaharienne dans une classique cycliste. Âgé de 21 ans, « Bini », son surnom, a devancé le Français Christophe Laporte pour s'imposer brillamment et confirmer les espoirs placés en lui depuis ses débuts dans le vélo.

C'est un exploit monumental ! Médaillé d'argent dans la catégorie espoirs aux Mondiaux l'an passé, Biniam Girmay a signé la plus importante victoire d'un coureur d'Afrique subsaharienne dans le cyclisme. L'Érythréen, passé professionnel en 2020 dans l'équipe française Delko, a rejoint le niveau WorldTour au printemps dernier. Il s'est affirmé en fin de saison en gagnant la Classic Grand Besançon avant d'entamer la saison 2021 par un succès fin janvier à Majorque.

Dans cette classique, on attendait le champion de Belgique Wout van Aert, c’est finalement le coureur est-africain qui va créer la sensation. « J’étais venu ici pour avoir un bon résultat, mais je ne m’imaginais pas que ce serait si incroyable, a lâché Biniam Girmay après sa victoire. Je me sentais de mieux en mieux et de plus en plus confiant. Dans le sprint, j'avais affaire à des coureurs forts, mais j'ai eu confiance. Tout le monde attendait ce qu’allait faire van Aert. En fait, c’était beaucoup plus facile que prévu. »

« Ça va tout changer pour moi »

Vainqueur du trophée du Cycliste africain de l'année en 2020, devenant le plus jeune lauréat à 20 ans, l’Érythréen est escorté depuis ses débuts par les prédictions les plus optimistes des observateurs du cyclisme mondial. « Biniam Girmay est un grand espoir du cyclisme africain. (...) Il progresse très rapidement grâce à ses qualités naturelles de puncheur. On va entendre parler de lui dans les années futures. C’est une certitude », assurait déjà Bernard Hinault en décembre 2020.

Cette première victoire d’un coureur africain dans un classique World tour va forcément ouvrir les portes de la notoriété à Biniam Girmay en Afrique et dans le monde. Pour celui qui vient d’un petit pays, Érythrée, de six millions d’habitants, c'est incommensurable. « Ça va tout changer pour moi, reconnait Girmay. J’espère aussi que ça va tout changer dans un futur proche pour tous les Africains. Je les félicite tous, on doit tous se féliciter, nous les coureurs africains. »

Biniam Girmay a prévu de rentrer dans son pays pour savourer ce succès et revoir sa famille, puis de revenir en Europe afin de courir le Giro, le Tour d’Italie, du 6 au 29 mai 2022.

