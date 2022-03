La Fifa va-t-elle enterrer son projet de Mondial tous les deux ans?

La Fifa a écarté son projet de Mondial biennal au menu de son congrès jeudi 31mars à Doha, laissant planer le doute sur l'avenir de cette réforme qui a rencontré beaucoup d'hostilité, notamment parmi les stars du ballon rond ou les fédérations d'Europe et d'Amérique latine.

« La Coupe du monde tous les deux ans n’est plus vraiment à l’ordre du jour. Il va y avoir l’assemble générale de la FIFA la semaine prochaine au Qatar. Ce n’est pas inscrit à l’ordre du jour. Je pense que le dossier est un peu oublié », expliquait le président de la Fédération française de football Noël Le Graët dans un entretien récent à RFI.

L'UEFA farouche opposante

Le dossier est-il abandonné ? Aucune réponse ferme n’a été donnée à l’heure actuelle par la Fifa sur un événement qui se tient tous les quatre ans depuis 1930 chez les hommes et 1991 chez les femmes. La Fifa avait renoncé dès décembre à programmer un vote lors de son congrès à Doha, et ne prévoit même pas de discuter plus largement de la refonte du calendrier international à l'horizon 2024. « Pour tous les acteurs du football, une Coupe du monde biennale est hors de question. Je suis heureux que la Fifa l'ait également compris », assurait début mars Aleksander Ceferin, président de l'UEFA, persuadé que le projet était désormais « exclu ».

La Fifa assure pourtant qu'organiser une phase finale de grand tournoi chaque été, en alternant Coupe du monde et compétitions continentales comme l'Euro et la Copa America, bénéficierait « à tous ». En décembre, l'instance mondiale promettait ainsi 19 millions de dollars (16,8 millions d'euros) supplémentaires par cycle de quatre ans à chacune de ses fédérations, quadruplant donc leur « financement de solidarité » de 6 à 25 millions de dollars sur cette période si sa réforme aboutit.

À l’idée d’organiser un Mondial tous les deux ans, l'UEFA avait immédiatement pris la tête du front du refus, vite rejointe par son homologue sud-américaine (la Conmebol), puis par le Forum des ligues mondiales regroupant une quarantaine de championnats professionnels, et nombre d'organisations.

Le soutien de la CAF

Au contraire, la Confédération africaine de football (CAF), réunie en Assemblée générale extraordinaire (AGE) en novembre 2021 au Caire, avait apporté son soutien à une éventuelle Coupe du monde organisée tous les deux ans. En présence du président de la Fifa Gianni Infantino, l’AGE avait voté la motion suivante : « 1. La CAF adhère à la décision du Congrès de la FIFA de mener l’étude de faisabilité de l’organisation de la Coupe du monde masculine et féminine tous les deux ans. 2. Si le résultat de l’étude conclut que c’est faisable, la CAF soutiendra fermement leur organisation tous les deux ans. »

Une réforme du Mondial vantée devant les membres de la CAF par Arsène Wenger, son grand architecte et promoteur. Un projet qui ne semblait d'ailleurs pas incompatible avec une Coupe d’Afrique des nations organisée tous les deux ans, avait assuré Steven Martens, le directeur technique de la Fifa.

« Inutile d'en discuter »

« Votre dessert préféré, vous n’allez pas le manger tous les jours, sinon vous allez vous en lasser. Ce qui est rare est beau. Une Coupe du monde tous les deux ans, c’est banaliser l’événement, c’est une erreur. Vouloir proposer du foot de haut niveau tous les jours, c’est s’exposer à ennuyer les gens. Vous imaginez jouer la Ligue des champions tous les 6 mois ? », faisait valoir à RFI Carlos Bianchi, ancien footballeur international argentin et joueur du Paris Saint-Germain.

« Pour nous ce n'est pas une idée, donc il est inutile d'en discuter : ça n'existe pas », a encore balayé récemment le dirigeant qatarien Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain et de la puissante Association européenne des clubs (ECA).

Ces débats ont dépassé les frontières du football, puisque le Comité international olympique (CIO) s'est inquiété dès la mi-octobre dernier de voir la Coupe du monde empiéter un peu plus sur le territoire d'autres sports.

