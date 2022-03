Foot: Infantino temporise sur un Mondial biennal mais avance sur sa réélection à la Fifa

Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (Fifa), a annoncé ce 31 mars 2022 durant le 72e Congrès de la FIFA, qu’il brigue un troisième mandat. En revanche, le Suisse a temporisé concernant le projet d’une Coupe du monde organisée tous les deux ans au lieu de tous les quatre ans.

Des pas de côté pour esquiver les critiques et un pas en avant pour afficher son ambition. Ce 31 mars 2022 à Doha, Gianni Infantino a montré son art de la politique durant le 72e Congrès d’une Fédération internationale de football (Fifa) qu’il préside depuis 2016. Une Fifa qu’il veut d’ailleurs diriger pour un troisième mandat, lui dont le deuxième a été décroché à Paris en 2019.

« Puisque vous êtes tous présents, unis en tant qu’associations membres, je veux vous dire tout d’abord que je serai candidat à ma réélection l’année prochaine, lors du 73 Congrès », a-t-il lâché en discours de clôture, sous les applaudissements des participants.

Défense du Mondial au Qatar…

Durant cette assemblée générale annuelle, celui qui a succédé à Joseph Blatter s’est évertué à défendre le Qatar, futur pays hôte de la prochaine Coupe du monde, prévue à des dates inédites (21 novembre-18 décembre). Une réunion durant laquelle la présidente de la Fédération norvégienne de football, Lise Klaveness, a estimé que « en 2010, la Coupe du monde a été décernée [au Qatar notamment, Ndlr] par la FIFA de manière inacceptable avec des conséquences inacceptables » et a martelé que « les travailleurs migrants blessés ou les familles de ceux qui sont morts pendant la préparation de la Coupe du monde doivent être pris en compte ».

En conférence de presse, Gianni Infantino a répondu à sa manière aux critiques visant ce petit État du Golfe persique, grand producteur d’hydrocarbures. « Ce sera une grande Coupe du monde, une Coupe du monde unique en termes d’héritage, a-t-il affirmé. Je pense que nous sommes déjà témoins de l’héritage de ce Mondial avant même qu’il ait démarré, que ce soit en termes d’impact social, pour les gens, pour les travailleurs, pour les droits humains, au Qatar et au Moyen-Orient ».

L’ancien chef de l’administration de la confédération européenne a ajouté : « Il y a un peu un point de vue biaisé de la part d’une partie du monde occidental, dont je fais partie, envers le monde arabe. Or, je pense que cette Coupe du monde sera une occasion pour le monde arabe, le Qatar et toute la région du Golfe, de se présenter aux yeux du monde. »

Temporisation sur un Mondial tous les deux ans

Gianni Infantino a par ailleurs été interrogé sur le projet de réforme de calendrier du football mondial, avec notamment une Coupe du monde tous les deux ans dont une majorité d’Européens et de Sud-Américains ne semblent pas vouloir. Projet qui du coup ne figurait même pas à l'ordre du jour, à Doha. « Nous avons étudié ce projet. Nous nous sommes rendus compte que c’est faisable et que ce serait même positif pour une grande partie du monde mais il y a aussi de fortes oppositions, a-t-il souligné. C’est exactement à partir de là que les discussions doivent démarrer. Parce que nous pourrions aller au vote et obtenir une majorité. Mais nous sommes convaincus du fait qu’il est plus important d’échanger, de discuter et de tenter de convaincre tout le monde ».

Il conclut : « Nous réfléchissions à différentes options. Nous prendrons le temps qu’il faudra. Nous ne sommes pas pressés. Le calendrier mondial est en place jusqu’en 2023. Si nous trouvons un accord dans une semaine, c’est génial. Si c’est dans un an, c’est génial aussi. » Le projet d’un Mondial tous les deux ans au lieu de tous les quatre ans reviendra-t-il sur le devant de la scène, si Gianni Infantino est réélu début 2023 ?

