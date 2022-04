Cyclisme: forfait de l'équipe Israël Premier Tech pour le Tour des Flandres

L'équipe Israël Premier Tech a déclaré forfait pour le Tour des Flandres qui a lieu dimanche 3 avril, en raison d'un effectif diminué par les cas de covid-19, les maladies et les blessures. Un deuxième cas de covid-19 a été confirmé jeudi mars dans le groupe présent en Belgique pour les courses flandriennes, a précisé la formation israélienne. « C'est par respect pour la course et le reste du peloton que nous prenons cette décision. Il est de notre devoir envers les autres équipes de ne pas envoyer volontairement des coureurs qui ont été exposés au covid dans une course », a déclaré l'équipe Israël Premier Tech.