Football: La Bundesliga annonce des pertes de plus d'un milliard sur deux ans

Les clubs allemands de première et deuxième division (Bundesliga 1 et 2) ont perdu au total plus d'un milliard d'euros depuis le début de la pandémie de Covid, annonce vendredi 1er avril la Ligue (DFL) en présentant son bilan annuel. Pour la saison 2020-2021, « les recettes globales des deux championnats ont chuté de plus de 750 millions d'euros par rapport à la dernière saison d'avant la pandémie (2018/19): de 4,8 à 4,05 milliards d'euros », indique la présidente de la DFL Donata Hopfen dans son introduction. « La baisse du chiffre d'affaires à l'issue des deux premières saisons affectées par le Covid-19, 2019/20 et 2020/21 dépasse le milliard d'euros », précise-t-elle. Ce manque à gagner provient essentiellement des matches joués à huis clos ou devant un public réduit, alors que tous les stades allemands n'ont pas encore retrouvé leur pleine capacité, deux ans après le début de la pandémie. Par ailleurs, les revenus des droits médias et du marketing ont également reculé la saison dernière.