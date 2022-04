Serie A: l'Inter Milan bat la Juventus et s'accroche dans la course au Scudetto

Au terme d'un derby tendu à l'Allianz Stadium, l'Inter Milan est venue l'emporter face à la Juventus dimanche (1-0), lors de la 31e journée de la Serie A. Les champions d'Italie restent dans la roue de l'AC Milan et de Naples dans le trio de tête, avec l'espoir intact de conserver leur titre. En revanche, la donne se complique pour la Vieille Dame.

Avant de recevoir l'Inter Milan dimanche 3 avril, la Juve restait sur 17 matches sans défaite en championnat. Son dernier revers remontait au 27 novembre contre l'Atalanta Bergame. Depuis, Massimiliano Allegri et ses hommes avaient gagné 11 rencontres, concédé 6 matches nuls et retrouvé des ambitions. Cette série s'est brutalement arrêtée contre les Intéristes.

Les Nerazzurri, champions d'Italie la saison dernière, étaient sous pression au coup d'envoi. Une défaite contre les Bianconeri, conjuguée au succès de Naples à Bergame plus tôt dimanche, les aurait éjectés du podium. Alors, les hommes de Simone Inzaghi ont sorti le bleu de chauffe pour répondre au défi physique des Turinois.

À l'issue d'une première période accrochée, les visiteurs ont fait la différence dans la confusion. Alvaro Morata a marché sur le pied de Denzel Dumfries, ce qui a conduit l'arbitre, après recours à ses assistants vidéo, à accorder un penalty à l'Inter. Hakan Calhanoglu l'a frappé et a vu Wojciech Szczesny remporter ce duel. La Juventus a alors exulté... jusqu'au coup de massue : l'homme au sifflet, Massimiliano Irrati, a ordonné que le penalty soit tiré à nouveau, car Matthijs de Ligt était entré dans la surface trop tôt. Et à sa deuxième tentative, Hakan Calhanoglu a cette fois fait mouche (45e+5).

L'AC Milan garde la main, mais Naples et l'Inter sont toujours à ses trousses

En seconde période, la Juve a lancé toutes ses forces pour refaire surface, avec les entrées en jeu de Moïse Kean, d'Arthur et de Federico Bernardeschi. Mais rien n'y a fait, pas même cette tentative du Suisse Denis Zakaria, déviée par le gardien intériste Samir Handanovic sur le poteau à l'amorce du dernier quart d'heure. Les imprécisions de Paulo Dybala n'ont pas aidé non plus.

Défaite, la Juventus pointe à la quatrième place avec 59 points. À sept journées de la fin de la saison, le titre ne s'est pas envolé, mais il sera difficile à aller chercher car devant, le trio de tête avance. L'Inter, qui avait perdu du terrain ces dernières semaines, remet un coup d'accélérateur et compte 63 points. Naples est deuxième avec 66 points et l'AC Milan est leader avec 66 points aussi, mais une meilleure différence de buts.

Les ennemis milanais pourraient bien se livrer une concurrence féroce jusqu'au bout, au jeu des matches en retard. L'AC Milan doit jouer son match de la 31e journée lundi contre Bologne. Ce sera, pour les Rossoner, l'occasion de peut-être reprendre seuls les commandes de la Serie A. Mais l'Inter Milan a aussi une carte dans sa manche avec un match de la 20e journée, également contre Bologne, à rattraper le 27 avril. En Italie, le suspense reste entier.

