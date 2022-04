Tennis: le jeune phénomène espagnol Carlos Alcaraz triomphe à Miami

Carlos Alcaraz, 18 ans et 16e joueur mondial, a battu le Norvégien Casper Ruud, 8e mondial, en finale du Masters 1000 de Miami ce dimanche (7-5, 6-4). Jamais un joueur aussi jeune n'avait remporté ce tournoi. Le tennis voit débouler un nouveau prétendant au sommet du circuit masculin.

Les années 2019 et 2020 furent celles des premiers coups d'éclats de Carlos Alcaraz, depuis les profondeurs du classement mondial ATP jusqu'à la 141e place. En 2021, le jeune prodige s'est révélé aux yeux du grand public avec un premier titre en Croatie, un quart de finale à l'US Open et une 32e place mondiale fin décembre. En ce début d'année 2022, l'Espagnol passe encore la vitesse supérieure.

Il y a deux semaines, il remportait le tournoi ATP 500 de Rio, au Brésil, en battant Diego Schwartzmann en finale. À 18 ans et 9 mois, il devenait alors le plus jeune joueur à remporter un tournoi de ce niveau, ainsi que le plus jeune joueur en activité à intégrer le Top 20 (16e mondial).

Et ce dimanche 3 avril, la nouvelle star de la balle jaune a fait encore plus fort en remportant le Masters 1000 de Miami. Le Norvégien Casper Ruud, 8e joueur mondial, n'a pu arrêter le prodige en finale. Carlos Alcaraz l'a emporté en deux sets (7-5, 6-4) et est devenu le plus jeune joueur à s'imposer ici, à 18 ans et 333 jours. Novak Djokovic, vainqueur en 2007 à 19 ans et 314 jours, est effacé des tablettes.

Dans l'histoire des Masters 1000, ils ne sont que deux à avoir été plus précoces : l'Américain Michael Chang, qui remporta en 1990 le Masters de Toronto à 18 ans et 157 jours, et l'Espagnol Rafael Nadal, qui s'adjugea le Masters de Monte Carlo en 2005, à 18 ans et 318 jours.

Et maintenant, le phénomène vise un Grand Chelem

Né à El Palmar, près de Murcie, Carlos Alcaraz séduit de plus en plus. Avec son physique musculeux, sa précocité et sa nationalité, le parallèle est tout trouvé avec Rafael Nadal. Après avoir battu Casper Ruud, il a déclaré à ce sujet : « Je dis toujours que si on vous compare à Rafa, c'est parce que vous faites ce qu'il faut, que vous êtes sur la bonne route. Mais j'essaie de ne pas trop y penser. Rafa, c'est Rafa, et Carlos Alcaraz, c'est Carlos Alcaraz. C'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire tandis que moi, je vis mon rêve. »

L'homme aux 21 sacres en Grand Chelem a salué son cadet. « Félicitations Carlitos pour ton triomphe historique à Miami. Le premier d'une longue série à venir, c'est sûr ! », a tweeté Rafael Nadal.

Muchas felicidades Carlitos @alcarazcarlos03 por tu triunfo HISTÓRICO en #Miami. El primero de tantos que van a venir, seguro! 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻🇪🇸 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 3, 2022

Coaché par Juan Carlos Ferrero, ancien n°1 mondial et vainqueur de Roland-Garros en 2003, Carlos Alcaraz a aussi confié être surpris par sa progression rapide : « Je brûle les étapes si vite... Je ne m'y attendais pas. Mon objectif était de finir l'année dans le Top 15, et je suis déjà 11e et proche du Top 10. C'est grâce au travail acharné que nous appliquons, mon équipe et moi, tous les jours. »

Derrière les trois monstres Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, la meute des jeunes loups se garnit d'un nouveau prédateur aux dents longues. Daniil Medvedev, Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas savent à quoi s'en tenir : dans leur nuque, ils sentent le souffle de Carlos Alcaraz. Et même si c'était avec le sourire, ce dernier a bien déclaré, avec son Masters 1000 entre les mains, qu'il « aimerait désormais gagner un Grand Chelem ». Le prochain, Roland-Garros, est dans un mois et demi...

