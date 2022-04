Cyclisme: Mathieu van der Poel, retour au premier

Mathieu van der Poel a dompté les monts du Tour des Flandres dimanche 3 avril pour s’imposer une deuxième fois. Une victoire que le petit-fils de Raymond Poulidor n’imaginait pas après avoir été handicapé tout l’hiver par un mal de dos récurent suite à sa lourde chute lors de l’épreuve olympique de VTT l’été dernier à Tokyo.

Mathieu van der Poel, vainqueur dimanche 3 avril pour la deuxième fois du Tour des Flandres, s'est illustré aussi dans le cyclo-cross et le VTT. Lors des Jeux olympiques au Japon l’été dernier, une violente chute l’avait mis au tapis. Le voilà déjà à l'avant des pelotons.

Personnage central des classiques flamandes

« Je sais d'où je reviens avec cette blessure au dos. Je n'étais même pas sûr, il y a quelques semaines, de pouvoir courir ce Tour des Flandres », a avoué celui qui a porté le Maillot Jaune du Tour de France pendant six jours pour sa première participation en 2021.

En 2019, le Néerlandais avait découvert le Tour des Flandres avec une prometteuse quatrième place, malgré une grosse chute à 60km de l’arrivée qui l’avait forcé à une grande poursuite en solitaire. Mercredi dernier, il avait déjà fait douter ses adversaires en remportant la semi-classique À travers les Flandres avec facilité.

Quadruple champion du monde de cyclo-cross, van der Poel (27 ans), personnage central des classiques flamandes compte désormais deux victoires dans un « monument », l'appellation des plus grandes courses d'un jour. L’an dernier, il n’avait pas digéré sa défaite dans un sprint à deux face au Danois Kasper Asgreen. Perfectionniste, il déteste rester sur un échec et tient sa revanche.

Attendu à Roubaix

Désormais, le petit-fils de Raymond Poulidor est un des favoris du prochain « Enfer du nord » le 17 avril prochain, le troisième des cinq « monuments » de la saison. « Paris-Roubaix ? Je vais d'abord profiter de cette victoire au Tour des Flandres », a-t-il esquivé. L’an dernier, Mathieu van der Poel avait pris la troisième place, battu au sprint par l'Italien Sonny Colbrelli. Van der Poel qui participait à sa première « reine des classiques » avait parlé d’une course « à ne jamais oublier ».

Mathieu van der Poel est revenu à la compétition à l’occasion du premier « monument » de 2022 : Milan-San Remo, le 19 mars. Et il s'est offert la troisième place derrière le Slovène Matej Mohoric et le Français Anthony Turgis pour son premier jour de course de l'année 2022.

Jeune effronté, Mathieu van der Poel gravit les marches quatre à quatre, et transforme en or pratiquement tout ce qu’il touche. En deux semaines de course, Mathieu van der Poel, vainqueur d’une étape sur la semaine internationale Coppi-Bartali en Italie, est déjà sur orbite. Fin décembre, après son deuxième cyclo-cross de l’hiver, il devait faire une pause en raison de ses douleurs dorsales. Son retour qui semblait compliqué, s’est mué en un véritable parcours de santé.

