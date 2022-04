Cuba s'ouvre à la boxe professionnelle, pour la première fois en 60 ans

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les boxeurs cubains pourront participer à des compétitions professionnelles, pour la première fois depuis 1962, a annoncé le président de la Fédération cubaine de boxe Alberto Puig. « Cela fait depuis trois ans et demi que nous travaillons sur un contrat qui corresponde vraiment à la philosophie du sport cubain, en ce qui concerne l'insertion de nos boxeurs à la boxe professionnelle », a-t-il déclaré à la télévision d'Etat. La fédération a donc signé un « contrat de représentation » avec une entreprise mexicaine, Golden Ring, avec les premiers combats prévus en mai au Mexique. Dans le sillage de la révolution menée par Fidel Castro, Cuba avait aboli le sport professionnel en 1962 avant d'y faire un retour timide, pour certains sports comme le baseball, le volleyball et le basket, en 2013. La boxe, elle, avait pu débuter en 2014 les compétitions en niveau semi-professionnel, via l'équipe locale des « Dompteurs de Cuba » qui participe aux World Series of Boxing (WSB). Elle a remporté trois des cinq éditions auxquelles elle a participé, dont la dernière en 2018. Cette annonce survient alors que l'avenir de la boxe aux Jeux olympiques semble en suspens, le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach ayant annoncé en décembre que ce sport historique pourrait être absent des JO 2028 de Los Angeles, après de nombreux scandales d'arbitrage.