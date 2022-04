Le blues des supporters des Bleus face aux difficultés d'assister au Mondial 2022

À partir de ce mardi 5 avril, les supporters de l’équipe de France peuvent acheter leurs billets pour assister aux rencontres de l’équipe de France au Qatar. Alors que les fans attendent ce moment de longue date, certains ne cachent pas leur craintes face au coût engendrés par ce Mondial 2022.

Suite au tirage au sort final, qui s’est déroulé le vendredi 1er avril, les supporters connaissent désormais le programme de la phase de groupes. Ils peuvent désormais orienter leurs choix vers les affiches qui les intéressent le plus. Sauf que certains alertent déjà sur la complexité d’assister au Mondial 2022.

Plus compliqué que dernières Coupes du monde

« Rien n’est fluide, je dirais même que c’est compliqué, contrairement aux dernières Coupes du monde », avance Anne Costes dans les colonnes du Parisien. La vice-présidente des Irrésistibles Supporters Français, principale association de supporters français, qui a animé une réunion d’information auprès de ses adhérents a indiqué que les tarifs ont augmenté de 12 % par rapport à la Russie, en 2018, pour quiconque voudrait assister aux sept rencontres des Bleus si ces derniers se hissent en finale. Un billet sec pour la finale a carrément augmenté de 30 %. Il faudra débourser 1280 euros en catégorie 3 (la plus basse) pour les trois rencontres du premier tour, plus les quatre matchs à élimination directe.

Mais le plus gros problème pour les supporters tricolores se situe du côté des hébergements. Alors que le Supreme Comitee (le comité d’organisation) a informé les associations de supporters du monde entier qu’une capacité de 130 000 lits serait déployée lors de la compétition, les supporters français se disent être dans le flou. « Le problème, c’est qu’on ne sait pas si on parle de chambres ou de lits, ce qui n’est pas tout à fait la même chose, dit Anne Costes. L’autre souci, c’est que l’organisation nous oblige à réserver au moins deux nuits, et même quatre nuits si on assiste à la finale. Ce qui n’est pas très cohérent avec le fait que le pays ne croule pas sous les hébergements. Mais le plus embêtant, c’est qu’en cas d’annulation avant le 30 avril nous serons remboursés à 80 % seulement, et qu’après cette date nous ne serons remboursés qu’en 2023 et encore si le bien est reloué. Ce qui sera difficilement vérifiable. En Russie, nous avions dénombré 600 adhérents qui avaient assisté à au moins un match, rapporte Anne Costes. Cette fois-ci, on ne sait pas si on en aura 50 ou 100, mais ce sera à coup sûr beaucoup moins. »

Le Mondial au Qatar pourrait coûter jusqu’à trois fois plus que le précédent

Selon l'association Football Supporters Europe, il faudra près de 6 000 euros « en comptant uniquement les vols, le logement et les billets » pour pouvoir assister à tous les matches des Bleus. L'offre la moins chère disponible au Qatar, tourne autour de 100 euros la nuit en chambre partagée. Pour l'association Football Supporters Europe, le Mondial au Qatar pourrait coûter jusqu’à trois plus que le précédent en Russie. « La question du logement a été largement ignorée. Ce n'est pas une spécificité du Qatar. Cela arrive très souvent sur les tournois ou sur les finales de compétitions européennes. La priorité, c'est de loger les sponsors, les VIP, le staff de l'organisation. Donc, cette question a été très longtemps mise sous le tapis. Et aujourd'hui, la Fifa, comme les autorités qataries, ignorent largement le problème », explique Ronan Evain, le directeur de l'association Football Supporters Europe sur France Info.

Plus de 800 000 billets ont trouvé preneurs lors de la première phase de vente. La période de procédure de sélection aléatoire commence aujourd’hui et s’achèvera le 28 avril. Les clients dont la commande aura été satisfaite, en partie ou en totalité, se verront notifier le résultat au plus tôt le 31 mai 2022. Trop tard pour certains supporters qui craignent de se retrouver avec les hébergements les plus chers.

Si 600 supporters des Bleus avaient fait le déplacement en Russie avec l'association des Irrésistibles Supporters Français, ils ne seraient qu'à peine une petite centaine à l'heure actuelle à vouloir assister au Mondial 2022 au Qatar. Il faut aussi dire qu'une Coupe du monde en novembre reste problématique pour prendre des congés. « On aura une Coupe du monde morose qui ne reflète pas le football que l'on défend depuis notre enfance », exprime un fan dans L'Équipe.

Le prix des billets Quatre types de billets sont disponibles: des billets pour un match en particulier (dans quatre catégories de prix, dont la dernière est réservée aux résidents du Qatar), des billets réservés aux supporters d'une équipe pour l'ensemble de la phase de groupes ou pour un match de la seconde phase auquel leur équipe est susceptible de participer, et des billets donnant accès à quatre matches dans quatre stades différents. Pour les spectateurs venus de l'étranger, les prix des billets individuels pour le premier tour s'échelonnent entre 250 et 800 riyals qatariens (entre 62 et 200 euros) pour un match. Pour la finale, il faut compter entre 2200 et 5850 riyals (550 et 1460 euros). Les tarifs des billets réservés aux résidents du Qatar courent de 40 à 750 riyals (de 10 à 190 euros) l'unité. En moyenne, ils sont 30% plus cher que lors du Mondial précédent en Russie en 2018.



