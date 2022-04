Ligue 1: les supporters de Lens interdits de stade à Lille

Texte par : RFI Suivre

Les supporters du RC Lens auront l'interdiction d'accéder au stade de Lille et ses environs le 16 avril pour la 32ème journée de L1, en vertu d'un arrêté préfectoral invoquant « l'antagonisme » entre « supporteurs ultras » des deux bords, a annoncé mardi 5 avril le club lillois sur son compte Twitter. « Toute personne se prévalant de la qualité de supporter du RC Lens ou se comportant comme tel » aura interdiction, de midi à minuit, « de pénétrer dans le stade Pierre-Mauroy » et « de circuler ou de stationner sur le parvis de cette enceinte et sur la voie publique dans le périmètre » l'entourant, précise l'arrêté de la préfecture du Nord, daté de lundi.