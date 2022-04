Football: Ronald Koeman redeviendra le sélectionneur des Pays-Bas en 2023

Ronald Koeman, limogé du FC Barcelone en octobre dernier, redeviendra le sélectionneur national des Pays-Bas en 2023 après la Coupe du Monde au Qatar, succédant à Louis van Gaal, a annoncé mercredi 6 avril la Fédération néerlandaise de football (KNVB). « J'attends avec impatience cette nouvelle collaboration. Il y a un peu plus d'un an et demi, je n'ai certainement pas quitté l'équipe nationale néerlandaise par mécontentement », déclare Koeman qui a déjà occupé le poste de 2018 à 2020. Son nouveau contrat avec la KNVB courra jusqu'à la Coupe du monde 2026 et a été signé par les deux parties, a précisé la fédération.