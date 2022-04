MMA: Khamzat Chimaev, le phénomène qui veut détrôner les Nigérians Usman et Adesanya

Portrait

Khamzat Chimaev affronte le Brésilien Gilbert Burns, ce 10 avril 2022 à Jacksonville (Sud-Est des Etats-Unis), à l’Ultimate Fighting Championship (UFC), la ligue numéro un d’arts martiaux mixtes (MMA). En cas de succès à l’UFC 273, le Suédois d’origine tchétchène ne sera plus très loin d’un combat pour le titre chez les poids mi-moyen, lui qui vise les ceintures détenues par les Nigérians Kamaru Usman (welters) et Israel Adesanya (poids moyen). Focus sur le nouveau phénomène du MMA.

En sports, les statistiques ne disent pas toujours tout. Mais elles mentent rarement. Celles de Khamzat Chimaev, nouveau phénomène des arts martiaux mixtes (MMA), sont édifiantes. En dix combats professionnels de MMA, le Suédois s’est imposé dix fois, avec dix finitions, sans jamais dépasser le 2e round. Invaincu chez les amateurs (3-0) ou en lutte libre (24-0), l’athlète de 27 ans paraît également intouchable.

Seul le Covid l’a mis KO

En quatre matches à l’Ultimate Fighting Championship (UFC), la « Ligue des champions des sports de combats », Khamzat Chimaev a ainsi administré 254 coups à ses adversaires et en a reçu… 2. Et encore : ces deux frappes n’étaient pas vraiment significatives…

Rien à voir en effet avec le crochet du droit qui lui a permis d’éteindre l’expérimenté américain Gerald Meerschaert en 17 secondes, en septembre 2020, après deux premiers succès à l'UFC expédiés en dix jours en juillet 2020.

Les débuts fracassants de Khamzat Chimaev à l'UFC

Khamzat Chimaev semblait alors parti pour écraser tout sur son passage. L’UFC lui a ainsi offert un combat contre le Britannique Leon Edwards, l’un des plus redoutables combattants chez les poids mi-moyens (welters). Mais en décembre 2020, le natif de Beno-Yurt, en Tchétchénie, a contracté le Covid-19. Le nouveau Coronavirus a plongé la superstar naissante dans un état de détresse physique tel, qu’il annoncé sa retraite sportive en mars 2021. Celui qu’on surnomme « Borz » (le « loup ») doit subir un traitement spécial pour remonter la pente.

Il parle avec le patron de l’UFC en portant son adversaire

Beaucoup s’interrogent : la comète est-elle en train de se désintégrer ? La réponse, le 30 octobre 2021, est cinglante. Pour son retour dans l’octogone après un an d'absence, Khamzat Chimaev est opposé à Li Jingliang, alors classé 11e mondial. Un vrai test, cette fois. Résultat ? Au bout de 4 secondes le Chinois se fait agripper et au bout de 3 minutes il est soumis avec un étranglement arrière. Entre ces deux moments ? Le Suédois se promène dans la cage avec Li Jingliang dans les bras comme on porte un paquet, tout en hurlant à Dana White, le patron de l’UFC, présent au bord du terrain : « Je vais combattre tout le monde ! Je m’en fous de qui c’est ! »

Quand Khamzat Chimaev interpelle le patron de l'UFC en plein combat

Depuis, l’engouement au sujet du « Loup » ne se dément plus. Et l’UFC a eu du mal à lui trouver un nouvel adversaire. Ce sera donc le numéro 2 de la catégorie, Gilbert Burns, ce 10 avril 2022 à Jacksonville (Sud-Est des Etats-Unis). Une nouvelle étape : le Brésilien est un des rares à avoir mis le Nigérian Kamaru Usman, roi des welters, en difficulté.

Les Nigérians Usman et Adesanya, ses deux cibles

En cas de succès à l’UFC 273, Khamzat Chimaev ne sera plus très loin d’un combat pour le titre chez les mi-moyens. L’intéressé voit toutefois plus loin. La ceinture des poids moyens (middleweight) – la catégorie de poids au-dessus – est également sa cible. Il ne manque ainsi jamais une occasion de provoquer le compatriote d’Usman, Israel Adesanya, champion middleweight, qui le lui rend bien, se moquant de sa lèvre déformée par une chute dans des escaliers à l'âge de 2 ans.

Ultraconfiant en ses capacités, Khamzat Chimaev défie tout le monde, tout le temps, sur les réseaux sociaux ou en conférence de presse, de l’Irlandais Conor McGregor au Canadien George Saint-Pierre. Bien conscient de son potentiel, le président tchétchène Ramzat Kadyrov en a rapidement fait un de ses protégés. Beaucoup voient en Khamzat la nouvelle terreur venue du Caucase, après la retraite de Khabib Nurmagomedov. Le Russe a mis fin à sa carrière en octobre 2020 après 29 victoires et 0 défaite. Un bilan inégalable ? Chimaev ne semble plus une statistique folle près…

