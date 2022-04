Ligue 1: au PSG, Di Maria et Navas incertains pour le «clasico»

Texte par : RFI Suivre

Le gardien costa-ricain Keylor Navas et le milieu argentin Angel Di Maria ont déclaré forfait pour le match du Paris Saint-Germain à Clermont, samedi 9 avril pour la 31e journée de Ligue 1, et sont incertains pour le « clasico » contre Marseille la semaine suivante. Navas (adducteurs droits) et Di Maria (problème musculaire) ne reprendront l'entraînement que la semaine prochaine et ne seront peut-être pas remis pour le choc contre l'OM, dimanche 17 avril.