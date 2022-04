Ligue 1: Mbappé et Neymar voient triple et rapprochent Paris du titre

Neymar et Mbappé ont inscrit chacun un triplé face à Clermont en Ligue 1. Le 9 avril 2022. REUTERS - STEPHANE MAHE

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Deux triplés de Kylian Mbappé et Neymar ont permis au Paris Saint-Germain de s'imposer facilement à Clermont (6-1) et de faire un pas de plus vers une dixième Ligue 1, samedi pour la 31e journée. Lionel Messi s'est illustré avec trois passes décisives.