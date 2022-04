Ligue des champions: le Real Madrid résiste à Chelsea et va en demies

Action Images via Reuters - PAUL CHILDS

Battu 3-2 après prolongation par Chelsea, le Real Madrid s’est malgré tout qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, ce 12 avril 2022. Le club espagnol s’était en effet imposé 3-1 sur le terrain des Blues, en quarts de finale aller de la compétition.

Le Real Madrid a eu chaud, mais ses joueurs ont su garder la tête froide, ce 12 avril 2022, en quart de finale retour de la Ligue des champions. Vainqueur 3-1 à l’aller, le club espagnol a souffert devant son public, face aux Blues de Chelsea.

Un Chelsea presque parfait

Compacts, appliqués, avec le Français Ngolo Kanté comme capitaine, les Londoniens ouvrent en effet le score vers le quart d’heure de jeu. Sur une déviation de l’attaquant allemand Timo Werner, l’attaquant anglais Mason Mount se retrouve en position de tir et enroule une frappe subtile : 0-1, 15e.

Après la pause, c’est le défenseur allemand Antonio Rüdiger qui creuse l’écart d’un coup de tête au ras du montant gauche adverse (0-2, 51e). Les joueurs du Real pestent. Ils estiment qu’il n’y aurait pas dû y avoir corner au départ de l’action.

Les Madrilènes sont plus heureux avec l’arbitrage à la 62e minute. Szymon Marciniak invalide, après recours à la VAR, un but de Marcos Alonso pour une faute de main de l’Espagnol. Dommage pour le défenseur qui avait expédié une superbe reprise de demi-volée dans la lucarne opposée…

Le 3-0 intervient finalement à la 75e minute. Werner réalise un double crochet extérieur dans la surface espagnole et tire. Le gardien de but madrilène Thibaut Courtois ne peut que freiner la course du ballon.

Un Real à réaction

À terre le Real Madrid ? Pas encore. Rodrygo trouve la faille un petit quart d’heure après que l’attaquant français Karim Benzema a déjà envoyé le ballon sur la transversale (66e). L’attaquant brésilien réduit l’écart sur une géniale passe de l’extérieur du pied droit de Luka Modric : 1-3, 82e.

Les deux équipes sont à égalité parfaite sur l’ensemble des deux rencontres. Mais pas pour longtemps : peu après le début de la prolongation, Karim Benzema punit une nouvelle fois Chelsea. Celui qui avait signé un triplé à l’aller porte le score à 3-2 (96e) d’un coup de tête, suite à une offrande de l’attaquant brésilien Vinicius.

Malgré les ajustements tactiques de leur coach Thomas Tuchel et une frappe dangereuse du Marocain Hakim Ziyech (114e), les Blues sont éliminés. C’est bien le Real Madrid de Carlo Ancelotti qui affrontera Manchester City ou l’Atletico Madrid, en demi-finales de la Ligue des champions.

