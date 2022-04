L'Iran annonce la gratuité des visas pour les spectateurs du Mondial 2022

L'Iran a décidé mercredi 13 avril de rendre gratuit les visas pour les voyageurs en provenance du Qatar où ils viendront assister à des matches de la Coupe du monde de football 2022. « Cette décision vise à encourager les touristes à se rendre en Iran lors du Mondial et y stimuler l'industrie du tourisme », a indiqué le porte-parole du gouvernement iranien Ali Bahadori-Jahromi. Cette déclaration intervient après que le ministre qatari des Transports, Jassim bin Saif al-Sulaiti, a été reçu dimanche et lundi sur l'île iranienne de Kish, située dans le Golfe. Lors du déplacement du responsable qatari, ont été signés six accords de coopération portant le nombre quotidien de vols entre les deux pays de 72 à 200, selon l'agence officielle Irna. La coopération accrue vise à faciliter le séjour sur l'île de Kish, située à 40 minutes de vol ou à six heures de bateau de Doha. Cette île de 92 km2, située dans le Golfe à 270 km de Doha, compte 42.000 habitants, selon l'Irna. L'Iran s'est qualifié fin janvier pour la phase finale de la Coupe du monde qui se déroulera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre.