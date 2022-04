Ligue des champions: Manchester City-Real Madrid et Liverpool-Villarreal en demies

Le Belge Kevin De Bruyne qui tente de marquer pour Manchester City face à l'Atletico Madrid, ce 13 avril 2022, en Ligue des champions. Action Images via Reuters - LEE SMITH

Texte par : David Kalfa Suivre 2 mn

Les demi-finales de la Ligue des champions opposeront Manchester City au Real Madrid et Liverpool à Villarreal, les 26 et 27 avril (matches aller) puis 3 et 4 mai (retour). City a tenu en échec l’Atletico Madrid 0-0 sur son terrain en quart de finale retour, ce 13 avril 2022, tandis que les Reds ont fait match nul 3-3 face à Benfica.