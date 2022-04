Cyclisme: Wout van Aert présent dans un rôle d'équipier sur Paris-Roubaix

Le champion de Belgique Wout van Aert, absent du Tour des Flandres à cause du covid-19, sera présent dimanche 17 avril au départ de Paris-Roubaix dans un rôle d'équipier, a annoncé jeudi son équipe Jumbo. Le Belge a reçu le feu vert médical pour participer à la course, « après des examens approfondis », a précisé l'équipe néerlandaise qui évoque « une décision mûrement réfléchie ». Vainqueur du Het Nieuwsbland en février et de l'E3 Classic en mars, Wout van Aert n'a plus couru depuis Gand-Wevelgem le 27 mars. Agé de 27 ans, Wout van Aert s'est classé 7e de la dernière édition, en octobre 2021.