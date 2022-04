Volley-ball: le Mondial 2022 en Pologne et Slovénie, avec l’Ukraine invitée pour remplacer la Russie

Texte par : RFI Suivre

Le Mondial 2022 de volley-ball masculin, dont l'organisation a été retirée à la Russie après l'invasion de l'Ukraine, aura finalement lieu en Pologne et Slovénie, a annoncé vendredi 15 avril la Fédération internationale (FIVB) qui a précisé que l'équipe ukrainienne remplacerait parmi les nations participantes la Russie. Le 1er mars, la FIVB avait retiré l'organisation de ce tournoi, prévu initialement en août et septembre, à la Russie après l'invasion militaire de l'Ukraine par les forces armées russes. La FIVB n'a pas précisé vendredi les dates de la compétition. Elle a par ailleurs indiqué que l'Ukraine remplacerait dans le tournoi la Russie en vertu de son classement mondial, « le plus élevé parmi les nations non-qualifiées ».