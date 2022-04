Cyclisme: Van Baarle vainqueur du Paris-Roubaix le plus rapide de l'histoire

Le Néerlandais Dylan van Baarle vainqueur du 119e Paris-Roubaix, le 17 avril 2022. REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL

Texte par : RFI Suivre

Le Néerlandais Dylan van Baarle a enlevé ce dimanche 17 avril la 119e édition de Paris-Roubaix, après une attaque portée à 19 kilomètres de l'arrivée.Van Baarle a donné à l'équipe Ineos, la plus riche du peloton, le premier succès de son histoire dans la « reine des classiques », courue à une allure-record sous le soleil et dans la poussière (45,79km/h de moyenne pendant 257,2 kilomètres). Le précédent record était détenu par Greg Van Avermaet, vainqueur en 2017 (45,2 km/h). À 29 ans, c'est sa première victoire dans une très grande course.

