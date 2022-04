Football: le Paris Saint-Germain remporte un pauvre Classique face à Marseille

Les Parisiens Lionel Messi et Nuno Mendes félicitent Neymar, buteur face à Marseille, le 17 avril 2022.

Le Paris Saint-Germain s’est imposé face à l’Olympique de Marseille en clôture de la 32e journée de Ligue 1, ce dimanche 17 avril (2-1). Grâce à leur succès dans ce 102e «Classique», les leaders parisiens devancent désormais leurs dauphins marseillais de 15 points.

C’était un choc entre le premier et le deuxième de Ligue 1, le « Classique » du championnat de France. Et pourtant, les amoureux de football ont assisté ce dimanche 17 avril à match d’une immense pauvreté entre le PSG et l’OM.

Et à ce jeu de l’ennui, ce sont finalement les Parisiens qui s’en sont le mieux sortis (2-1).

Plus d'informations à venir...

