Football: le Real Madrid renversant à Séville grâce à Benzema

Karim Benzema célèbre son but de la victoire à Séville, le 17 avril. REUTERS - MARCELO DEL POZO

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Mené 2-0 après une demi-heure de jeu, le Real Madrid a retourné la situation pour renverser le Séville FC 3-2 ce dimanche 17 avril dans le choc de la 32e journée de Liga. Une victoire qui permet aux Madrilènes de prendre quinze points d'avance sur les Andalous et le FC Barcelone, qui reçoit Cadix lundi. Pourtant, à domicile, les Sévillans ont pris deux buts d'avance dans la première demi-heure de jeu, grâce à un coup franc direct d'Ivan Rakitic (21e) et un but d'Erik Lamela (25e). Mais les Merengues ont réduit l'écart grâce à Rodrygo (50e), avant d'égaliser sur un but de Nacho (83e), puis d'arracher la victoire grâce à l'inévitable Karim Benzema (90e+2). Avec ce troisième succès de suite, le Real file vers le titre.

Publicité Lire la suite 😱 𝟏𝟓 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 a falta de solo 6 jornadas...



🤍🔝🏆 ¡El @realmadrid se acerca al título! #LaLigaSantander #SevillaFCRealMadrid pic.twitter.com/PA0Ca4LYpO — LaLiga (@LaLiga) April 17, 2022 NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI google-play-badge_FR