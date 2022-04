Les Kényans Peres Jepchirchir et Evans Chebet vainqueurs du marathon de Boston

Les Kényans Peres Jepchirchir et Peres Jepchirchir vainqueurs du marathon de Boston, le 18 avril 2022. REUTERS - BRIAN SNYDER

Texte par : RFI Suivre

Les Kényans ont encore régné en maître sur le marathon de Boston ce lundi 18 avril : la championne olympique en titre Peres Jepchirchir y a confirmé son statut de reine de la discipline et Evans Chebet s'est révélé en devançant les deux derniers vainqueurs de l'épreuve. Intouchable, Jepchirchir a décroché sa cinquième victoire en autant de courses disputées depuis 2019. Chez les hommes, Evans Chebet était moins attendu que ses compatriotes Benson Kipruto et Lawrence Cherono, les deux précédents vainqueurs, qui faisaient figure de favoris en l'absence du double champion olympique et recordman du monde Eliud Kipchoge, et de l'Éthiopien Kenenisa Bekele. Mais c'est pourtant lui qui a décroché en solitaire sa première victoire dans un marathon majeur, à 33 ans.