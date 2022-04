Basketball Africa League 2022: les huit qualifiés pour les quarts de finale

À l'issue de la phase de groupes qui vient de s'achever ce mardi 19 avril, au Caire, on connaît les huit qualifiés pour les quarts de finale de la deuxième édition de la Basketball Africa League.

Elles étaient 12 équipes engagées dans cette phase de poules de la Basketball Africa League 2022, compétition panafricaine créée par la NBA et la Fédération internationale (FIBA). Huit ont décroché leur ticket pour la phase finale prévue du 21 au 28 mai, à Kigali, au Rwanda.

Parmi elles, quatre ont obtenu leur qualification début mars, à Dakar, à l'issue de la Conférence Sahara : le Rwanda Energy Group, l'US Monastir (Tunisie), l'AS Salé (Maroc) et le SLAC de Guinée. Cinquièmes et sixièmes de ce groupe, les Mozambicains de Beira et les Sénégalais du DUC passent à la trappe.

Une équipe camerounaise dans le top 8

Ces quatre équipes viennent d'être rejointes par leurs homologues de la Conférence du Nil dont le dernier match a eu lieu ce mardi 19 avril, au Caire. On retrouve le Zamalek tenant du titre, le Petro de Luanda (Angola), les Forces Armées et Police (Cameroun) et les Cape Town Tigers (Afrique du Sud). Avec une seule victoire, les Sud-Soudanais du Cobra Sports Club et les Congolais du BC Espoir Fukash sont éliminés.

