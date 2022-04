Dawie De Villiers, ex-star du rugby sud-africain et ancien ministre, est décédé

L'ancien demi de mêlée et capitaine de l’équipe nationale de rugby à XY (« Springboks ») Dawie De Villiers est décédé à l'âge de 81 ans, a annoncé la fédération sud-africaine de rugby (Saru) ce 24 avril 2022. De Villiers a également été ministre dans le premier gouvernement sud-africain démocratiquement élu en 1994, sous la présidence de Nelson Mandela. Il totalise 25 capes pour l'Afrique du Sud de 1962 à 1971 (trois essais) et a joué pour les clubs de Western Province, Boland et Transvaal. « Dawie était un sportif et un homme politique respecté qui a pris part au changement alors que notre pays évoluait vers la démocratie, il a été un grand serviteur de son pays », a déclaré Mark Alexander, le président de la Saru.