Ligue 1: Saint-Etienne jouera son dernier match à domicile à huis clos

Le dernier match à domicile de la saison de Saint-Etienne se jouera à huis clos, a annoncé la Ligue de football professionnel (LFP) lundi 25 avril, sanctionnant les Verts après les incidents survenus samedi 23 avril lors du match contre Monaco (1-4) en Ligue 1, longuement interrompu. La Commission de discipline de la LFP a placé le dossier en instruction et prononcé un huis clos total du stade Geoffroy-Guichard à titre conservatoire, après l'interruption de la rencontre à cause de jets de fumigènes. Elle rendra sa décision le 18 mai, quatre jours après Saint-Etienne - Reims, dernier match à domicile de la saison pour le club qui lutte pour son maintien en L1 et devra donc recevoir les Champenois sans spectateurs en tribunes.