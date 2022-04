Ligue des champions: Manchester City bat le Real Madrid après une demi-finale aller folle

Manchester City a battu le Real Madrid 4-3 en demi-finale aller de la Ligue des champions de football, ce 26 avril 2022. Le club anglais, qui aurait pu s’imposer plus largement, devra tenir le choc en Espagne, le 4 mai.

Les 55.000 spectateurs de l’Etihad Stadium ont vécu une grande soirée de football, ce 26 avril 2022. La demi-finale aller entre Manchester City et le Real Madrid a en effet fait honneur à cette compétition prestigieuse qu’est la Ligue des champions (C1).

Plusieurs ratés de Riyad Mahrez

Elle n’a pourtant pas toujours été du goût de Pep Guardiola, l’entraîneur du club anglais. Et pour cause : son équipe aurait pu s’imposer nettement plus que par 4-3. Le coach espagnol a par moment laissé éclater sa colère, notamment sur un tir puissant mais pas cadré de l’ailier Riyad Mahrez qui a oublié son coéquipier Phil Foden (26e).

Des occasions franches, Mahrez et Foden en ont d’ailleurs eu beaucoup d’autres. A la 29e, le petit ailier anglais a raté le cadre avec un tir croisé. A la 48e minute, Mahrez a réussi à percer sur la droite, à filer vers l’axe et à enrouler une frappe. Mais le montant droit a renvoyé le ballon vers Foden dont la reprise instantanée a été repoussée par le défenseur adverse Dani Carvajal. A la 76e, l’Algérien s'est encore faufilé sur la droite mais a trop croisé sa tentative.

Un doublé pour Karim Benzema, un exploit pour Vinicius

Comme un symbole, cinq minutes plus tard (82e), l’attaquant et capitaine du Real Karim Benzema réduit le score à 4-3 sur penalty (faute de mains du défenseur Aymeric Laporte), d’une panenka très culotée… Sa 14e réalisation en C1, cette saison !

A la 33e minute, le Français avait déjà sanctionné le manque de réalisme anglais. Sur un centre du latéral gauche français Ferland Mendy, Benzema avait ainsi devancé le défenseur ukrainien Oleksandr Zinchenko et repris le ballon de volée (2-1).

La défense des Citizens a également été naïve à la 55e minute lorsque l’ailier Vinicius a s'est joué de son compatriote Gabriel Jesus d’une feinte de corps et a filé à toutes jambes vers le but. Trop rapide pour le défenseur français Aymeric Laporte, le Brésilien a réduit lui aussi la marque (3-2).

Deux buts rapides pour Manchester City

Juste avant, Foden avait pourtant enfin trouvé la faille, d’une tête piquée, grâce à un bon centre de Gabriel Jesus (3-1, 52e).

Les Skyblues ont ainsi fait constamment la course en tête, le Belge Kevin De Bruyne ouvrant le score dès la 2e minute d’une tête plongeante (1-0) et Gabriel Jesus doublant la mise d’un tir enroulé (2-0, 11e).

L’histoire aurait même pu mal se finir pour Manchester City sans une erreur madrilène et un exploit de Bernardo Silva à la 73e minute. Suite à une grossière faute du milieu de terrain allemand Toni Kroos sur Zinchenko, les Madrilènes se sont en effet arrêtés de jouer, persuadés que l’arbitre István Kovács allait siffler un coup franc. Mais Bernardo Silva a continué à jouer et logé une frappe sublime sous la barre transversale. Un but qui permet à Guardiola et ses joueurs d’aborder la demi-finale retour, prévu le 4 mai, avec une petite avance.

