Tennis: Nadal de retour à Madrid après un mois d'arrêt

Texte par : RFI Suivre

Rafael Nadal, à l'arrêt pendant un mois en raison d'une fracture de fatigue aux côtes survenue pendant le tournoi d'Indian Wells, va faire son retour au Masters 1000 de Madrid la semaine prochaine, à trois semaines de Roland-Garros, a-t-il annoncé sur les réseaux sociaux. « Bien que j'arrive à court de préparation et que ça va être difficile, j'ai très envie de jouer, et de jouer à la maison, les opportunités étant rares. Je vais essayer de le faire du mieux possible. On se voit à Madrid », a écrit sur Twitter l'Espagnol de 35 ans, qui avait annoncé avoir repris l'entraînement il y a une semaine.