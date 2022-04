Football: Japon-Brésil en match amical

Le Japon et le Brésil s'affronteront en match amical le 6 juin à Tokyo, alors que les deux équipes se préparent pour la Coupe du monde Qatar 2022 en novembre et décembre, a annoncé mercredi 27 avril la Fédération japonaise de football. « Nous sommes ravis d'affronter le Brésil, le pays classé numéro un au monde, à un moment où nous commençons notre préparation pour la Coupe du monde », a déclaré l'entraîneur japonais Hajime Moriyasu, cité dans le communiqué. Le Brésil a cinq titres mondiaux à son actif et a remporté le dernier d'entre eux précisément au Japon, en 2002. Le match au stade national de Tokyo est l'un des quatre matchs prévus par le Japon pour le mois de juin. Après la visite au Japon, le Brésil se rendra en Australie pour jouer un match amical à Melbourne contre l'Argentine le 11 juin.