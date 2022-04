Football: Trabzonspor, champion de la Süper Lig de Turquie

Trabzonspor a été proclamé samedi 30 avril champion de la Süper Lig de Turquie, devant Fenerbahçe à Istanbul, à trois rencontres de la fin de la saison 2021-2022. Les fans de l'équipe située à Trabzon, une ville de la mer Noire, ont sauté sur le terrain pour célébrer le championnat quelques minutes avant la fin du match contre Antalyaspor, qui s'est soldé par un match nul 2-2. C'est la septième fois que Trabzonspor remporte le championnat turc de son histoire, et cela survient après une longue attente puisque le dernier championnat remonte à 1984. Trabzonspor, qui fut en 1976 la première équipe non stambouliote à remporter le championnat turc, jusqu'alors chasse gardée de Galatasaray, Fenerbahçe et Besiktas, retrouvera en septembre la Ligue des Champions, onze ans après son unique participation aux phases de poules.