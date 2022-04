Tournoi des six nations féminin: l'Angleterre remporte son 13e titre, son 11e Grand Chelem

RFI

L'Angleterre, première nation mondiale, a remporté samedi 30 avril son 13e titre dans le Tournoi des six nations féminin, depuis le passage à six équipes en 2002, et son 11e Grand Chelem, grâce à sa victoire (24-12) sur la France, au stade Jean-Dauger à Bayonne. Les « Red Roses » ont marqué trois essais par la talonneuse Lark Davies (12e), la deuxième ligne Abbie Ward (17e) et la pilier Sarah Bern (27e), contre deux pour les Bleues.