Cyclisme: Le Russe Aleksandr Vlasov s'offre le Tour de Romandie

Le Russe Aleksandr Vlasov a remporté dimanche 1er mai le 75e Tour de Romandie, la première grande victoire de sa carrière, en assommant le dernier contre-la-montre entre Aigle et Villars et le maillot vert Rohan Dennis. Le grimpeur russe de 26 ans, déjà deuxième d'un souffle samedi dans l'étape reine en montagne, remporte le classement général avec 50 sec d'avance sur Gino Mäder et 55 sec sur Simon Geschke. Leader de l'épreuve depuis la première étape mercredi, l'Australien Rohan Dennis a complètement craqué dans cet effort en solitaire dont il est pourtant spécialiste, avec deux titres mondiaux du contre-la-montre (2018, 2019).