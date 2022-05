Judo: la Française Romane Dicko championne d'Europe pour la troisième fois

Texte par : RFI Suivre

Romane Dicko a remporté sa troisième couronne continentale chez les plus de 78 kg en battant en finale l'Israélienne Raz Hershko, dimanche 1er mai aux Championnats d'Europe de judo à Sofia. La numéro 1 mondiale de sa catégorie, médaillée de bronze en individuel aux Jeux olympiques de Tokyo l'été dernier, apporte à la France son troisième titre dans cet Euro, après ceux remportés par Shirine Boukli (-48 kg) et Marie-Eve Gahié (-70 kg). À 22 ans, Romane Dicko, déjà championne d'Europe en 2018 et 2020, n'a jamais perdu un seul combat sur trois participations dans la compétition. La France termine la compétition en tant que meilleure nation avec huit médailles.