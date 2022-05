Cyclisme: Le Britannique Mark Cavendish retrouve le Tour d’Italie

Mark Cavendish. REUTERS - BENOIT TESSIER

Texte par : RFI Suivre

Le Britannique Mark Cavendish retrouvera vendredi 6 mai le Giro, neuf ans après sa dernière apparition sur la course rose. Son équipe Quick-Step, qui a dévoilé lundi 2 mai la composition de son groupe, a insisté sur la présence de Cavendish, codétenteur du record de victoires d'étapes dans le Tour (34) depuis l'été dernier et vainqueur à 15 reprises sur le Giro entre 2008 et 2013. « Cav », qui compte trois succès cette saison, devrait fêter son 37e anniversaire pendant la course (21 mai). Le coureur de l'île de Man aura pour « lanceur » le Danois Michael Morkov.