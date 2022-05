Football: André-Pierre Gignac meilleur buteur pour la troisième fois au Mexique

L'attaquant français des Tigres, André-Pierre Gignac, après l'un de ses deux buts marqués contre Toluca, en championnat du Mexique, le 22 novembre 2020 à Monterrey AFP

1 mn

L'attaquant français des Tigres de Monterrey André-Pierre Gignac a fini dimanche 1er mai meilleur buteur du tournoi de clôture 2022 du Championnat mexicain avec 11 buts, pour la 3e fois de sa carrière. Gignac, âgé de 36 ans, a disputé 16 matches, tous comme titulaire, et a marqué ses 11 buts lors de dix rencontres. « Je n'ai que des mots de remerciements. Je suis reconnaissant à mes coéquipiers, au staff technique et à la direction. A vous les supporters qui faites que tout soit possible », a réagi Gignac sur Twitter. L'international français (36 sélections, 7 buts) avait déjà été meilleur buteur des tournois clôture 2016 (13 buts) et ouverture 2018 (14 buts). Depuis son arrivée dans le foot mexicain lors du tournoi d'ouverture 2015, Gignac a inscrit 164 buts, et est le meilleur buteur de l'histoire des Tigres.