Ligue des champions: Liverpool proche de la finale?

Vainqueurs 2-0 de Villarreal, en demi-finale aller de Ligue des champions, grâce à un but contre son camp de l’Équatorien Pervis Estupinan et un autre de l’international sénégalais Sadio Mané, les Reds se déplacent avec confiance en Espagne mardi 3 mai pour le retour, avec une place en finale comme objectif.

Samedi 30 avril, Villarreal a perdu sa dernière rencontre dans le championnat espagnol à Alavès (1-2), alors que les coéquipiers de Mohamed Salah ont battu Newcastle (1-0) avec un but du Guinéen Naby Keita en Premier League. Liverpool convoite un ébouriffant quadruplé et vise la finale de la Ligue des champions.

Faire main basse sur quatre trophées

En effet, cette saison, Liverpool a remporté la Coupe de la Ligue anglaise contre Chelsea, s'est qualifié pour la finale de la Cup (le 14 mai, à nouveau contre Chelsea) et reste plus que jamais dans la course au titre en Premier League, actuellement à un point de Manchester City. Avec un Mohamed Salah actuellement meilleur buteur de Premier League avec 22 buts en 32 matches, et meilleur passeur (13 offrandes), Liverpool peut encore faire main basse sur quatre trophées en 2021-22. Une seule équipe a réussi cet exploit par le passé : le Celtic Clasgow (Écosse) en 1966-67.

Liverpool marche sur l’eau et son coach Jürgen Klopp, vient de prolonger son contrat jusqu’en 2026. « Comme dans toute relation saine, il faut que ça aille dans les deux sens, qu'on soit fait l'un pour l'autre. C'est ce qui m'a amené ici en premier lieu et c'est pourquoi j'ai prolongé précédemment », dit l'Allemand de 54 ans sur le site officiel du club. Et le coach vainqueur de la Ligue des champions en 2019 ajoute : « Cette fois-ci, c'est différent, car cela fait longtemps que nous sommes ensemble. J'ai dû me poser la question : est-ce que c'est bien pour Liverpool que je reste plus longtemps ? Avec mes deux directeurs adjoints, Pep Lijnders et Pete Krawietz, nous sommes arrivés à la conclusion que c'était un oui. » Même si Mohamed Salah a maintenu le flou sur son avenir à Liverpool, où son contrat court jusqu'en juin 2023, Jürgen Klopp est à l’aise avec le club anglais.

Thiago Alcantara en état de grâce

Si Villarreal a déjà sorti avec brio la Juventus et le Bayern Munich, la marche qui emmène en finale semble désormais compliquée à grimper. Le Sous-marin jaune pourrait avoir du mal à inverser le rapport de force, surtout si Salah, passeur pour Mané au match aller, retrouve de sa superbe devant le but en C1. Sans compter sur son coéquipier sénégalais Mané, qui en est désormais à 14 buts en phase à élimination directe de Ligue des champions, égalant le record de Didier Drogba pour un joueur africain en Ligue des champions.

Au milieu, Liverpool pourra s’appuyer sur Thiago Alcantara, qui donne enfin sa pleine mesure, et peut les guider les Reds vers la finale. Le trentenaire, quadruple champion d'Espagne avec le Barça, septuple champion d'Allemagne avec le Bayern et qui compte deux Ligues des champions à son palmarès, est au sommet de sa carrière. « Il peut décider du rythme (du match). Il peut créer et utiliser l'espace pour les autres joueurs, ce genre de choses. Son premier contact est incroyable, sa vision est incroyable, sa qualité de passe : plutôt pas mal ! Mais il est aussi rapide. Et très actif », se félicite Jürgen Klopp.

