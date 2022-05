Foot: Thomas Müller prolonge au Bayern Munich jusqu'en 2024

L'attaquant du Bayern Munich Thomas Müller, le 23 mai 2020 lors de la victoire contre l'Eintracht Francfort POOL/AFP

Texte par : RFI Suivre

Thomas Müller, figure emblématique du Bayern Munich de 32 ans, a prolongé son contrat jusqu'en juin 2024, annonce mardi 3 mai le club bavarois, qui vient de remporter son dixième titre de champion d'Allemagne consécutif. Müller, originaire de la campagne bavaroise, est arrivé au Bayern à l'âge de dix ans et fait partie de l'effectif professionnel depuis 2008. Il a remporté deux Ligues des champions (2013, 2020), et il est depuis cette année seul détenteur du record de titres de champion d'Allemagne, avec 11 succès à son actif. « Thomas Müller est une icône qui porte l'écusson du club dans son cœur », a commenté le patron du Bayern Oliver Kahn. Et d’ajouter: « c'est quelqu'un qui assume son rôle de leader, et c'est un personnage important dans le vestiaire, de par sa personnalité. »