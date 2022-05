Ligue des champions: Liverpool-Real Madrid en finale, Manchester City éliminé

La finale de la Ligue des champions 2022 opposera Liverpool au Real Madrid, le 28 mai à Saint-Denis. Les Madrilènes se sont imposés 3-1 après prolongation ce mercredi 4 mai face à Manchester City, au terme d’une demi-finale retour aussi folle que le match aller (4-3).

Les joueurs de Manchester City s’y voyaient déjà : le 28 mai 2022 à Saint-Denis, pour une finale de Ligue des champions 100% anglaise face à Liverpool. Mais un Real Madrid épatant d’abnégation les a ramenés brutalement sur terre, ce mercredi, en demi-finale retour de C1.

Comme à l’aller, les Citizens ont dominé dans le jeu et ont mené au score. Et comme le 26 avril dernier, ils ont été punis par des Madrilènes, combattifs et sûrs de leur force.

Les champions d’Espagne ont pourtant raté plusieurs occasions franches, notamment via leur attaquant français Karim Benzema (4e) et son jeune acolyte brésilien Vinicius (18e, 46e).

Thibaut Courtois multiplie les parades

Pendant longtemps, le meilleur joueur du Real a ainsi été son gardien de but. Thibaut Courtois a notamment été vigilant sur des demi-volées du milieu de terrain portugais Bernardo Silva (20e) et de l’ailier anglais Phil Foden (40e).

Même après l’ouverture du score logique, signée de l’ailier algérien Riyad Mahrez (frappe enroulée à la 73e minute), Courtois est resté concentré. Sa parade sur un tir croisé de l’ailier anglais Jack Grealish (88e) et le sauvetage du latéral gauche français Ferland Mendy sur un tir de ce même Grealish (87e) ont permis aux Merengue de rester dans le coup.

L’incroyable doublé de Rodrygo

Des occasions manquées que les visiteurs ont vite regrettées. À la 90e minute, sur une ouverture du milieu français Eduardo Camavinga, Benzema a remis le ballon vers l’attaquant brésilien Rodrygo qui a égalisé à bout portant : 1-1.

Les supporters du stade Santiago-Bernabeu ont alors laissé éclater leur joie. Mais ils ont à peine eu le temps de reprendre leur souffle que Rodrygo a doublé la mise, d’un coup de tête, sur un centre du latéral droit Dani Carvajal : 2-1, 90e+1.

Le penalty décisif de Karim Benzema

Les deux équipes se sont alors retrouvées en prolongation. Prolongation durant laquelle il a fallu à peine quelques secondes à Benzema pour arracher un penalty, sur une faute du défenseur portugais Ruben Dias. Cette-fois, et contrairement au match aller, le capitaine du Real l’a tiré à ras-de-terre : 3-1, 94e.

Manchester City et son entraîneur Pep Guardiola sont KO debout. Ils devront vite retrouver leurs esprits pour s’assurer le titre en championnat d’Angleterre (Premier League), Liverpool étant deuxième au classement de Premier League avec un petit point de retard. Le rêve d’un duel avec les Reds, en finale de la Ligue des champions, s’est, lui, évanoui en Espagne…

