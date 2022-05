Tennis: La Tunisienne Ons Jabeur file en demi-finales à Madrid

Texte par : RFI Suivre

La Tunisienne Ons Jabeur, dernière représentante du top 10 en course, est la première qualifiée pour les demi-finales du tournoi WTA 1000 de Madrid après sa nette victoire 6-3, 6-2 face à Simona Halep, mercredi 4 mai. Halep battue, on sait désormais qu'une joueuse va ouvrir son palmarès en WTA 1000 samedi 7 mai, puisque les sept dernières en lice ne se sont encore jamais imposées dans un tournoi de ce calibre, le plus relevé après les Grand Chelem. Pour ses deux premiers tournois de la saison sur terre battue, Jabeur (27 ans) a atteint la finale à Charleston (Etats-Unis), puis les quarts de finale à Stuttgart (Allemagne).