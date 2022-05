Tennis: Carlos Alcaraz s'offre à Madrid son 2e Masters 1000 en écrasant Zverev

Le jeune prodige espagnol Carlos Alcaraz a couronné sa semaine madrilène de rêve par un deuxième sacre en Masters 1000 en écrasant dimanche 8 mai le N.3 mondial et tenant du trophée Alexander Zverev 6-3, 6-1 en 62 minutes, à deux semaines de Roland-Garros (22 mai-5 juin). Pour se hisser en finale, Alcaraz s'était offert coup sur coup des victoires face à Rafael Nadal, roi de l'ocre, et au N.1 mondial Novak Djokovic aux tours précédents, du jamais vu dans un même tournoi sur terre battue. Il est aussi devenu le plus jeune à réussir à les battre à la fois l'un et l'autre. Carlos Alcaraz va grimper à la sixième place mondiale lundi, quatre jours seulement après ses 19 ans. A tout juste 19 ans, Alcaraz compte désormais cinq titres à son palmarès, dont deux Masters 1000 après son succès à Miami début avril et quatre sur terre battue, sa surface de prédilection. Il est le plus jeune à atteindre ce total depuis Nadal en 2005 (à 18 ans) et n'a toujours pas perdu la moindre finale. En battant Nadal, Djokovic, puis Zverev au fil de sa semaine madrilène, Alcaraz est devenu le premier joueur à battre trois joueurs du top 4 depuis David Nalbandian en 2007 (Federer, Nadal et Djokovic, déjà à Madrid, alors sur dur).