La finale de la Ligue des champions de la CAF au Maroc

Texte par : RFI Suivre

La finale de la Ligue des champions de la CAF 2022 aura lieu au Maroc le 30 mai prochain, a confirmé mardi 10 mai un responsable de la Confédération africaine de football (CAF). « La CAF a reçu des offres du Sénégal et du Maroc et, après le retrait ultérieur de l'offre sénégalaise, le Maroc a obtenu les droits d'organisation », a déclaré le porte-parole. La CAF n'a pas précisé dans quelle ville se déroulerait le rendez-vous majeur de la compétition continentale la plus prestigieuse des clubs africains.