NBA: matches de pré-saison pour Milwaukee et Atlanta aux Emirats en octobre

Texte par : RFI Suivre

Les Émirats arabes unis accueilleront en octobre les équipes de Milwaukee et Atlanta pour deux matches de pré-saison de NBA, une première au Moyen-Orient, a annoncé mardi 10 mai la ligue nord-américaine de basket. Les rencontres entre les Bucks, champions en titre de NBA, et les Hawks auront lieu dans la capitale Abou Dhabi, les 6 et 8 octobre. Ces matches font partie d'un accord pluriannuel entre la NBA et le département de la culture et du tourisme d'Abou Dhabi. Aucune rencontre de présaison n'a été jouée en dehors de l'Amérique du Nord depuis 2019 en raison de la pandémie de Covid-19. Auparavant, certains matches avaient été organisés en Angleterre, en France, au Mexique, au Japon, en Chine et dernièrement en Inde.