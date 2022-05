Tour d'Italie: Miguel Angel Lopez abandonne au début de la 4e étape

Texte par : RFI Suivre

Le grimpeur colombien Miguel Angel Lopez (Astana) a abandonné le Tour d'Italie peu après le début de la 4e étape qui relie mardi 10 mai Avola à l'Etna en Sicile. Lopez, pointé à l'arrière de la course, a renoncé avant la fin de la première heure de course dans cette étape de 172 kilomètres. Le Colombien semblait souffrir de la hanche gauche selon l'annonce des organisateurs. Lopez, 28 ans, est monté une fois sur le podium du classement général du Giro (3e en 2018). Il a connu ensuite moins de réussite en 2019 (7e) et surtout en 2020, quand il avait abandonné sur chute dès le premier jour, déjà en Sicile (contre-la-montre à Palerme).