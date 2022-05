L'ex-international français de foot Tony Vairelles condamné à 5 ans de prison dont 2 avec sursis

Texte par : RFI Suivre

L'ancien attaquant de l'équipe de France de football, Tony Vairelles, a été condamné lundi 16 mai à 5 ans de prison dont 2 avec sursis par le tribunal judiciaire de Nancy pour des violences avec arme commises dix ans plus tôt à la sortie d'une boîte de nuit. Ses trois frères ont également été condamnés à des peines de prison ferme: 5 ans dont 2 avec sursis aussi pour Fabrice Vairelles et 3 ans dont deux avec sursis pour Jimmy et Giovan. Ils étaient jugés pour avoir ouvert le feu et blessé trois vigiles d'une discothèque d'Essey-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle) en 2011.