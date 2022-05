Foot: Au Brésil, les clubs de foot s'ouvrent aux capitaux étrangers

Texte par : RFI Suivre

Comme en Europe, les nouveaux statuts juridiques des clubs de football brésiliens permettent désormais l'arrivée d'investisseurs étrangers. Pour l'heure, seuls les clubs de Botafogo et Vasco de Gama, tous deux à Rio de Janeiro, ont des investisseurs non brésiliens dans leur capital, venus des États-Unis. L'ouverture aux capitaux étrangers a été permise par l'adoption en août 2021 par le Parlement brésilien d'un changement des statuts juridiques des clubs de football. D'association à but non lucratif, ils peuvent devenir une Société par actions de football (SAF), l'équivalent en France des Sociétés anonymes sportives professionnelles (SASP), très proches de la société anonyme classique qui permet de faire entrer dans le capital des investisseurs, de verser des dividendes, de rémunérer les dirigeants, voire de coter le club en Bourse.