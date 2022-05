Foot/USA: égalité salariale pour les sélections féminine et masculine

Megan Rapinoe, l'une des figures emblématiques du football féminin, lors de la finale de la coupe du monde 2019 en France, le 7 juillet à Lyon. AFP/Archives

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La fédération américaine de football a annoncé mercredi 18 mai avoir conclu un accord « historique » avec les associations de joueurs et joueuses de ses sélections, qui formalise des salaires égaux entre l'équipe féminine et l'équipe masculine. « Les deux conventions collectives, qui courront jusqu'en 2028, permettent d'atteindre des salaires égaux à travers des termes économiques identiques », détaille la fédération dans un communiqué. « C'est véritablement un moment historique. Ces accords changent ce sport pour toujours ici aux États-Unis, et ils ont le potentiel de changer ce sport à travers le monde », a affirmé dans le même communiqué la présidente de U.S. Soccer, Cindy Parlow Cone. La présidente de l'association de joueuses de l'équipe nationale (USWNTPA), Becky Sauerbrunn, a également salué l'accord. « Les accomplissements de cette convention collective sont un reflet du travail réalisé par les joueuses de l'équipe nationale sur et en dehors du terrain », a déclaré la défenseure de 36 ans, internationale aux 202 sélections. Avec quatre victoires en Coupe du monde, et autant de médailles d'or aux Jeux olympiques, l'équipe nationale féminine de football des États-Unis est la plus titrée de l'histoire de ce sport chez les femmes.