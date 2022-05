Inde: un lutteur banni à vie pour avoir frappé l'arbitre

Un lutteur indien a été banni à vie par la Fédération nationale de lutte pour avoir donné un coup de poing à l'arbitre après sa défaite, dans une salle en panne de climatisation, à New Delhi où sévit une intense canicule. Satender Malik, lutteur de la catégorie des plus de 125 kg, disputait mardi 17 mai un combat de qualification pour les prochains Jeux du Commonwealth prévus cet été à Birmingham (Royaume-Uni), quand l'arbitre a accordé la victoire à son adversaire. En nage et pris d'un accès de colère, le perdant a traversé le tapis en injuriant l'arbitre, Jagbir Singh, avant de le frapper au visage. La température extérieure était de 41 degrés celsius alors qu'une intense canicule sévit actuellement dans le nord de l'Inde. Le mercure est même monté jusqu'à 49 degrés dans certaines parties de New Delhi dimanche.