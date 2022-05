L'UFC, ligue majeure de MMA, organisera son premier événement en France en septembre à Paris

Un peu plus de deux ans après la légalisation de la discipline en France, l'UFC, principale organisation de MMA, organisera son tout premier événement dans l'Hexagone, le 3 septembre à l'Accor Arena de Paris, a annoncé l'instance jeudi 19 mai dans un communiqué. « NOUS Y VOILÀ!!! Je suis ravi d'organiser notre tout premier événement en France début septembre », a déclaré Dana White, le président de l'UFC. « Cette soirée sera un moment épique et incroyable qui restera dans l'histoire pour les athlètes et les fans. » Les combattants qui s'affronteront lors de cette soirée ne sont pas encore connus officiellement, mais sauf surprise, le Français Ciryl Gane, cité dans le communiqué, devrait être la tête d'affiche de la soirée. Gane, battu par Francis Ngannou en janvier en Californie, était devenu à cette occasion le premier Français à se battre pour le titre des poids lourds de l'UFC.